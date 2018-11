I Griffin: l'ultima parodia è un omaggio a GoldenEye 007 per Nintendo 64

La nuova stagione di Family Guy allunga la lista delle citazioni da film e videogiochi della sitcom animata di Seth MacFarlane con una simpatica parodia dedicata a GoldenEye 007, lo storico sparatutto di RARE dato alle stampe nell'agosto del 1997 su Nintendo 64.

Nel filmato che trovate in calce alla news, lo sgangherato duo di spie rappresentato da Meg e Peter Griffin prova a ricavarsi una via di fuga tra le linee nemiche traendo spunto dalle eroiche gesta compiute da 007 nel capolavoro dell'N64.

La scenetta ricreata dagli autori de I Griffin riprende la grafica di GoldenEye e cita chiaramente la prima parte di Severnaya, la missione del gioco di 007 ambientata in Siberia tra le nevi della montagna che ospita una base segreta dell'agenzia di spionaggio russa nelle fondamenta di un vecchio osservatorio radar.

La diciassettesima stagione de I Griffin è trasmessa da Fox negli Stati Uniti e dovrebbe essere riproposta in Italia tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2019. Per quanto riguarda GoldenEye 007, invece, il suo nome è stato recentemente accostato alle voci di corridoio relative allo sviluppo, smentito dal boss di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, della versione Classic Mini di Nintendo 64.