I guadagni della versione mobile di Fortnite non sono mai stati così alti

Il successo di Fortnite non accenna a diminuire: dopo una prima fase, in cui la diffusione dell'applicazione era limitata da un sistema ad inviti, Epic ha aperto le porte a tutti i giocatori e la versione mobile del gioco ha iniziato a macinare numeri incredibili, generando guadagni per 1.8 milioni di dollari al giorno, sorpassando del 197% il record giornaliero precedente, fermo a 620.000 dollari.

Infranto e polverizzato anche il record di guadagno massimo giornaliero, fatto registrare il 28 marzo con 1.2 milioni di dollari.

Stando agli analisti di Sensor Tower, Fortnite è uno dei giochi che ha avuto più successo di tutto l'intero panorama mobile: la sua monetizzazione è cominciata solamente il 15 marzo, il che significa che in meno di un mese è riuscito a far registrare la cifra record di 15 milioni di dollari, dei quali 10.5 sono andati direttamente ad Epic Games.

Attualmente il gioco conta ben 11 milioni di download solo su iOs, ed è in cima alle classifiche dei giochi più scaricati per iPhone in ben 23 paesi.

Solo nel territorio statunitense Fortnite ha generato ben 6 milioni di dollari nell'ultima settimana: più di quanto fatto registrare da Candy Crush Saga (5.8 millioni), Clash of Clans (4.1 millioni) e Pokémon Go (2.7 millioni).

Ora che il gioco è scaricabile ed accessibile da chiunque dopo la rimozione del sistema di inviti la sua popolarità dovrebbe aumentare ancora, portando ancora più denaro nelle casse dei suoi sviluppatori. Voi cosa ne pensate di Fortnite? Sapete dove trovare i sette gnomi nascosti nella mappa di gioco? Oppure non vi piace questo titolo e volete provare altri battle royale per dispositivi mobile?