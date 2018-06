I Los Angeles Valiant a difesa dei diritti LGBT: accordo con l'associazione You Can Play

Il team della Overwatch League di proprietà degli Immortals ha stretto una partnership con il gruppo di difesa dei diritti LGBTQ You Can Play.

I Los Angeles Valiant sono la prima organizzazione di esport a stringere una partnership con l'associazione.

You Can Play, infatti, ha sempre svolto la propria attività a fianco di squadre sportive della National Hockey League e della Major League Soccer. L'obiettivo di questa partnership è di creare un ambiente inclusivo per tutti i giocatori, gli allenatori e gli appassionati di Overwatch e di tutti gli sport.

"Per troppo tempo, l'industria degli esport è stata ingiustamente ghettizzata come un ambiente tossico e poco accogliente", ha dichiarato il CEO dei Valiant Noah Whinston. "Questa ipotesi è in contrasto con i valori fondamentali dell'organizzazione Los Angeles Valiant e la nostra partnership con il progetto You Can Play vuole ulteriormente evidenziare la nostra dedizione a rendere quella dei LA Valiant una comunità inclusiva. Il messaggio è semplice: non importa chi sei, chi ami o quale genere ti identifica. Se vuoi giocare, puoi giocare".

You Can Play è stato lanciato nel 2012 dal direttore della sicurezza dei giocatori NHL Patrick Burke. L'organizzazione fu fondata in onore del fratello.

L'organizzazione LGBTQ terrà un corso di formazione sulla diversità e sull'inclusione per i giocatori e lo staff dei LA Valiant. La squadra sarà anche protagonista di uno spot educativo per You Can Play. L'associazione inoltre sarà presente con una piccola rappresentanza agli eventi dei LA Valiant. Nel 2020, poi, You Can Play organizzerà gli eventi "Pride Night" nell'arena di casa dei Valiant.

Più giocatori della Overwatch League sono stati multati in passato per aver usato insulti omofobi durante i livestream o sui social media. Un'ulteriore formazione sulla diversità per tutti i team di Overwatch League sarebbe un passo avanti nella prevenzione di ulteriori “incidenti”.

Le toppe del Pride sono in vendita presso lo store dei Valiant e una parte del ricavato sarà destinata al progetto no profit You Can Play per "fornire risorse educative e di sensibilizzazione alle comunità sportive di tutte le età per promuovere l'inclusione LGBTQ".