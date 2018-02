I luoghi di Kingdom Come Deliverance a confronto con le loro controparti reali

Come sappiamo,ha voluto fare del realismo storico la caratteristica principale di, riuscendo tra l'altro a centrare perfettamente l'obiettivo, riproducendo anche molti edifici tuttora visitabili.

Un utente di Reddit si è così recato in alcuni dei luoghi presenti nel videogioco e ha scattato delle foto che ci offrono un confronto con le loro controparti reali. Come potete osservare sul sito o nell'immagine a fine news, il posizionamento e l'aspetto delle varie strutture sono davvero simili, anche se ovviamente vi sono alcune differenze dovute ai segni del tempo o a lavori di ristrutturazione e ammodernamento avvenuti nel corso dei secoli. Cosa ne pensate del lavoro di Warhorse Studios?

Kingdom Come Deliverance è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate una guida per l'ottimizzazione delle prestazioni su PC.