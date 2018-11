I maestri di spada Himura Kenshin e Shishio Makoto si uniscono a Jump Force

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato l’arrivo di due nuovi personaggi nel roster di Jump Force, Himura Kenshin e Shishio Makoto dal celebre manga Rurouni Kenshin.

Himura Kenshin è un samurai che vaga senza un maestro. Nonostante la sua bassa statura e l’indole modesta, ha lavorato in precedenza come assassino del governo. Dopo essersi stufato della sua vita, per fare ammenda dei suoi peccati ha promesso che non avrebbe mai più ucciso e che avrebbe lottato per difendere i deboli.

Il secondo personaggio annunciato è Shishio Makoto, uno dei più forti avversari di Kenshin. Tutto il suo corpo è ricoperto da bendaggi a causa orribili ustioni ma, nonostante queste vecchie ferite, è ancora un pericoloso e spietato nemico.

Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.