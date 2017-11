I Mates difenderanno i colori dell'Italia alla Lenovo Legion GTX Challenge

hanno riunito 8 diverse squadre provenienti da tutta Europa e composte dalle più famose star di YouTube e dagli Streamer più noti, per la, che si terrà a Parigi nel corso del prossimo week-end a partire dalle 14:00 di Sabato 18 Novembre

Ogni squadra rappresenterà il proprio Paese, ma quale sarà a brillare come la migliore d'Europa? Riuscirà la Spagna a difendere il proprio titolo conquistato nel 2016? O si affermerà un nuovo vincitore? Il team che difenderà i colori dell'Italia sarà composto dai quattro Creators più seguiti del momento, i Mates., gestiti in esclusiva da Web Stars Channel, la prima Creator Media Company nata in Italia.

Con più di 8 milioni complessivi di iscritti ai propri canali, Anima, St3pNy, Vegas e SurrealPower si batteranno per l'Italia in una gara che non mancherà di appassionare e coinvolgere le loro community, che potranno, come tutti, fare il tifo seguendo il torneo in diretta sul canale Twitch di NVIDIA Italia.

Sarà la sfida su PlayerUnknown’s Battlegrounds quella dove Anima e St3phNy sono più forti a fare emergere il team italiano o Destiny 2, dove Vegas e St3pNy, in particolare, sapranno mostrare i muscoli oppure l'arma segreta si rivelerà Overwatch, dove saranno probabilmente SurrealPower e Vegas a battersi con più determinazione?

Il team vincitore sarà quello che risulterà complessivamente il migliore su 8 diverse sfide

1. Destiny 2: 4v4 quick play

2. Overwatch: 4v4, KOTH (mappe Nepal e Oasis)

3. Rocket League: 5 minuti in Rumble Mode al DFH Stadium

4. Rainbow 6 Siege: 5v5 con un ospite speciale per ciascuna squadra, 6 round

5. Project Cars 2: 1v1 con visore VR,

6. PES 2018: 2v2, 6min per half, Golden Goal extra time

7. Player Unknown’s Battlegrounds: 16 giocatori (2 per team) inviati sull'isola fino a quando non ne rimarranno solo 2. Sei giochi.

8. Assemblaggio PC: quale squadra sarà la più veloce?

I caster italiani che commenteranno le sfide in diretta streaming saranno altri due volti noti, VKingPlays e MarkusKron. Per interagire in diretta e tifare per il nostro paese potete seguire la diretta su Twitch.