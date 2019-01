I migliori corsi di Game Development a 9.99 euro su Udemy, scontati di oltre il 90%

Per festeggiare il traguardo dei 30 milioni di studenti, Udemy, piattaforma di insegnamento online leader del settore presenta una nuova promozione sui corsi di Game Development (sviluppo, design, programmazione, IA, motori grafici), ora in vendita a 9.99 euro, con sconti superiori al 90% sul prezzo di listino.

Udemy permette di accedere ai corsi da tutti i principali dispositivi, compresi PC desktop e portatili, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e Apple TV, per imparare dove e quando vuoi, secondo i tuoi ritmi, i tuoi tempi e la tua disponibilità. Su Udemy sono disponibili lezioni (in italiano e inglese) dedicate ai motori più popolari come Unity e Unreal Engine, guide su sviluppo di giochi mobile e linguaggi di programmazione, Realtà Virtuale, Animazione 2D e 3D, IA e tanti altri aspetti chiave legati alla progettazione di un moderno videogioco. Di seguito vi segnaliamo alcuni dei corsi attualmente in offerta, la lista completa e aggiornata è disponibile alla pagina Corsi Game Development del sito di Udemy.

Unreal Engine 4 - Impara a creare un videogame

Game Design e programmazione con l'Unreal Engine 4, il motore più utilizzato per la creazione di videogiochi a livello internazionale, usato anche da Fortnite, il gioco più popolare degli ultimi anni.

Acquista a 9.99 euro (anzichè 194.99 euro)

Giochi Android: crea e pubblica giochi per Android con Unity

Impara a creare da zero giochi 3D e 2D per Android con Unity e tutti i passaggi necessari per la pubblicazione su Google Play Store. Corso adatto anche ai principianti.

Acquista a 9.99 euro (anzichè 199.99 euro)

CG ACADEMY - Corso di Unreal Engine 4 per principianti

Corso pratico per principianti, utile per imparare a sviluppare videogiochi e ambienti interattivi con Unreal Engine 4.

Acquista a 9.99 euro (anzichè 69.99 euro)

Crea un 3D Runner Game x Android con Unity, corso per tutti

Inizia ad esplorare il mondo della programmazione 3D per Android con Unity, crea e pubblica un runner game su Google Play Store, corso facile dalla programmazione alla pubblicazione del gioco.

Acquista a 9.99 euro (anzichè 199.99 euro)

Le promozioni Udemy sui corsi di Game Development sono valide solamente per pochissimi giorni, i prezzi sono scontati di oltre il 90% sul costo di listino, una occasione davvero interessante per tutti coloro che vogliono iniziare realizzare videogiochi oppure ad approfondire le proprie conoscenze in materia.

Per toccare con mano la qualità dei corsi Udemy vi invitiamo a scaricare gratis il corso "Come creare un videogioco Arcade (PC, Android, iOS, Html 5)" in 59 lezioni, con oltre quattro ore di video on demand, un buon punto di partenza per verificare la qualità del materiale didattico messo a disposizione da Udemy e mettere alla prova il proprio livello di conoscenza sull'argomento.