I migliori personaggi di Brawl Stars da usare nella modalità Afferragemme

Come suggerisce il nome, nella modalità Afferragemme di Brawl Stars l'obiettivo dei giocatori è quello di raccogliere il maggior numero possibile di gemme. Di seguito vi indicheremo i migliori personaggi da usare in questa modalità, così da aumentare le vostre probabilità di vittoria.

Frank

Frank può contare su un ottimo numero di punti vita e su un attacco in grado di infliggere notevoli danni agli avversari. La sua abilità speciale potrà stordire i nemici, permettendo ai compagni di squadra di guadagnare istanti preziosi per raccogliere le gemme. Gli attacchi di questo personaggio hanno il difetto di essere lenti: cercate sempre di indovinare il momento giusto in cui sferrarli, evitando di gettarvi nella mischia senza i dovuti accorgimenti.

Jessie

Se invece siete alla ricerca di un brawler adatto per gli attacchi in mischia, vi consigliamo di utilizzare Jessie. La sua sfera di energia può infliggere danni ad area, mettendo in difficoltà gli avversari presenti nei dintorni, mentre la sua abilità speciale le consente di costruire una torretta in grado di colpire gli avversari. Dal momento che questo personaggio dispone di pochi punti vita, vi raccomandiamo di adottare un approccio cauto e di nascondervi nell'erba alta quando necessario.

Pam

Per chi predilige il gioco di squadra non c'è scelta migliore di Pam. Oltre a poter infliggere una discreta quantità di danni ai nemici, questo brawler può curare gli alleati grazie alla sua ultimate. Dato che stiamo parlando di un personaggio di supporto, prendetelo in considerazione solo se volete aiutare i vostri compagni di squadra. Se preferite combattere in prima linea vi suggeriamo di guardare altrove.

Pocho

Parlando di personaggi di supporto vi segnaliamo anche Pocho. Con il raggio d'azione "a cono" del suo attacco potrete allontanare i nemici, tenendoli a bada per consentire ai compagni di muoversi liberamente sulla mappa. La sua abilità speciale, inoltre, sarà in grado di curare se stesso e gli alleati. Per i combattimenti in prima linea vale lo stesso suggerimento dato per Pam: considerate questo personaggio solo se volete aiutare i vostri compagni.

