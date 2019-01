I migliori personaggi di Brawl Stars da usare nella modalità Ricercati

La modalità Ricercati è una delle più ostiche presenti in Brawl Stars. Più uccisioni farete, maggiore sarà il numero di avversari che si concentrerà su di voi. Vi consigliamo i migliori personaggi da usare in questa modalità, in modo da aumentare le vostre probabilità di vittoria.

Penny

Se avete bisogno di un personaggio che possa salvarvi dalle situazioni più complicati, Penny è il brawler che potrebbe fare al caso vostro. I suoi attacchi sono in grado di colpire più nemici contemporaneamente, e la sua abilità speciale le consente di evocare un cannone con cui poter bersagliare i nemici e scavalcare gli ostacoli. Ricordate però che questo personaggio dispone di pochi punti vita, e che utilizzandolo dovrete optare per una strategia più accorta.

Bo

A patto di padroneggiare le sue abilità, Bo è uno dei personaggi di Brawl Stars più efficaci da usare nella modalità Ricercati. Il suo arco vi permetterà di colpire i nemici dalla distanza, infliggendo loro una notevole quantità di danni, mentre le mine a sua disposizione vi consentiranno di creare trappole per ostacolare il passaggio degli avversari. Dal momento che anche Bo dispone di pochi punti vita, vi consigliamo di non gettarvi mai nella mischia e di evitare gli scontri ravvicinati.

Stecca

Stecca è uno dei personaggi più originali di Brawl Stars, un brawler che nelle mani giuste può infliggere notevoli danni agli avversari. Questo robot ha la capacità di sparare colpi che rimbalzano sui muri, aumentando considerevolmente la possibilità di colpire i nemici. Anche questo personaggio dispone di pochi punti salute, e per essere sfruttato al meglio avrete bisogno di padroneggiare la traiettoria dei sui colpi rimbalzanti.

Piper

Chiudiamo la lista con Piper, un personaggio molto simile a Brock caratterizzato da un'abilità particolare: il danno inflitto dai suoi colpi aumenta con la distanza a cui si trova il nemico colpito. La sua Ultimate, inoltre, gli consentirà di fuggire velocemente dal campo di battaglia, una mossa di grande utilità per mettersi in salvo dalle situazioni più complicate. Specialmente quando avrete accumulato un certo numero di uccisioni e gli avversari tenderanno a concentrarsi su di voi.

Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo parlato anche dei migliori personaggi di Brawl Stars da usare nelle modalità Afferragemme e Rapina.