I migliori videogiochi in offerta da Euronics per il Black Friday, da FIFA 19 a GTA 5

Per il Black Friday, Euronics propone una ricca selezione di videogiochi per tutte le piattaforme (PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) a prezzi particolarmente convenienti: da FIFA 19 a Call of Duty Black Ops 4, passando per Dragon Ball FighterZ e Shadow of the Tomb Raider...

Videogiochi in offerta per il Black Friday

Particolarmente interessanti le promozioni su titoli recenti come Starlink Battle for Atlas, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider e Assassin's Creed Odyssey, inoltre GTA V raggiunge il prezzo più basso mai visto dal lancio, ora in vendita a soli 19,99 euro.

Le offerte sono valide online e nei punti vendita Euronics fino al 26 novembre, per restare sempre aggiornati sulle promozioni per il Venerdì Nero vi rimandiamo alla pagina offerte e sconti per il Black Friday su Everyeye.it, aggiornata quotidianamente con nuovi prodotti.