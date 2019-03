I migliori videogiochi di One Piece in un nuovo video

L'immaginario di One Piece è a dir poco sconfinato, e proprio quest'anno, in occasione del ventennale del franchise, Bandai Namco si presenta sui nostri scaffali con il nuovo videogioco One Piece World Seeker, ispirato alle gesta dei Pirati di Cappello di Paglia.

Il team di Ganbarion ha lavorato per creare questo inedito action adventure, ma il parco di videogiochi ispirati al lavoro di Eiichiro Oda conta un numero sconfinato di titoli, che hanno contribuito ad espanderne il successo anche nell'industria videoludica. In questo video vogliamo quindi ripercorrere i più importanti giochi del passato, ricordando le gesta della ciurma dei Mugiwara su console e PC.

Buona parte della prima produzione dei giochi di One Piece è rimasta confinata al Giappone ma anche in Occidente sono arrivati titoli di discreto spessore come One Piece Unlimited World Red, One Piece Burning Blood e One Piece Pirate Warriors, che potete scoprire nel video qui sopra.