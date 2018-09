I minigiochi di Kingdom Hearts 3 arrivano su Kingdom Hearts Union X

Square Enix annuncia a tutti i fan che stanno aspettando con impazienza Kingdom Hearts 3 che possono iniziare a prepararsi all’avventura che li aspetta grazie a Kingdom Hearts Union X per dispositivi mobile.

partire da oggi, coloro che aggiornano l’applicazione potranno giocare ai minigiochi Classic Kingdom ispirati ai classici film Disney all’interno della nuova modalità X3[ex tres]Mode. Lo stile retro si basa sui popolari sistemi portatili a cristalli liquidi degli anni ottanta. Questi minigiochi saranno anche disponibili in Kingdom Hearts III che sarà disponibile il 29 gennaio 2019.

E rispettando alcuni requisiti nei minigiochi di Classic Kingdom, i giocatori potranno ricevere un codice con cui riscattare il Keyblade Luce Stellare che potrà essere usato in Kingdom Hearts 3. I codici verranno distribuiti attraverso l’applicazione in una data futura e i giocatori potranno scegliere la loro piattaforma preferita. Kingdom Hearts Union Cross è disponibile su App Storeper iPhone e su Google Play per i dispositivi Android.