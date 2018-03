I nuovi avatar Xbox saranno disponibili per tutti dal prossimo mese

Secondo quanto riportato da The Verge, i nuovi Avatar Xbox saranno disponibili per tutti gli utenti Xbox LIVE nel corso del mese di aprile mentre a marzo potranno essere provati in anteprima dai partecipanti al programma Xbox Insider.

Al momento non è stata fornita una data di lancio precisa, tuttavia The Verge fa sapere che il test per gli utenti Insider dovrebbe essere attivo a partire dalla prossima settimana. Rispetto alle precedenti build, Microsoft ha ampliato il numero di opzioni e oggetti a disposizione per personalizzare il proprio avatar, inserendo numerosi accessori, nuove tonalità di pelle, pettinature, corporature e volti.

Mike Ybarra ha già iniziato a testare i nuovi avatar e questo farebbe pensare ad una disponibilità non troppo lontana nel tempo, vi terremo aggiornati dunque non appena avremo notizie più precise in merito.