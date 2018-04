I nuovi monitor gaming BenQ Zowie RL godono ora di licenza ufficiale PlayStation 4

BenQ annuncia oggi l'ottenimento della licenza ufficiale PlayStation 4 per i monitor eSport Zowie della serie RL, grazie alla nuova partnership con Sony Interactive Entertainment Europe.

Prima gamma di monitor a ricevere la licenza ufficiale da SIEE, la serie Zowie RL contribuirà a migliorare l'esperienza di e-Sport su PS4, garantendo tempi di risposta senza ritardi (lag-free) e una migliore visibilità nel gioco competitivo.

Fin dagli esordi, la linea di prodotti Zowie è stata dedicata allo sviluppo di attrezzature per l’e- Sports per consentire ai gamer professionisti di giocare al meglio delle loro potenzialità. I monitor ZOWIE per l’e-Sports sono stati ampiamente adottati non solo dai gamer professionisti ma anche dagli operatori dei tornei per la loro risposta istantanea lag-free, la tecnologia Black eQualizer che migliora la possibilità di vedere gli avversari nelle scene scure e la tecnologia Color Vibrance che aiuta i giocatori a distinguere dallo sfondo e a tracciare facilmente anche gli obiettivi minori. La serie di monitor BenQ Zowie RL comprende cinque modelli: RL2455, RL2455T, RL2460, RL2755 e RL2755T.