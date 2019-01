I nuovi teaser di Resident Evil 2 ci preparano all'uscita del gioco

Alcune frasi tipiche del gergo poliziesco vengono modificate per meglio adattarsi alla pericolosa avventura che i due eroi, loro malgrado, sono costretti a vivere. Nel primo trailer, "Non usare una forza eccessiva" viene trasformato da uno schizzo di sangue in "Usa una forza eccessiva", mentre nel secondo "Hai il diritto di rimanere in silenzio" diventa "Hai il diritto di rimanere violento". Nel terzo, infine, il celebre motto "Per proteggere e servire" viene modificato con "Per proteggere e il ben più adatto alla situazione "Per proteggere e recidere". Potete ammirare tutti e tre i teaser trailer in calce alla notizia, buona visione!

