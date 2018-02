I nuovi trailer di Fate/Extella Link introducono Li Shuwen, Elizabeth e Tamamo no Mae

ha rilasciato in rete tre nuovi trailer per, mostrandoci tre dei sedici personaggi giocabili che comporranno il roster dell’action game che il prossimo 7 giugno raggiungerà i negozi nipponici.

Visionabili in calce all’articolo, i tre filmati introducono Li Shuwen, Elizabeth Bathory e Tamamo no Mae, e soprattutto ci forniscono un’anteprima dei loro rispettivi moveset. Ciascun personaggio potrà infatti ricorrere a frenetiche combo e spettacolari mosse finali per annientare intere orde di nemici presenti sul campo di battaglia, le quali tenteranno a più riprese di intralciare loro il cammino e impedire la riuscita delle missioni di storia.



Diversamente da quanto avveniva in Fate/Extella: The Umbral Star, Fate/Extella Link permetterà ai giocatori di creare e personalizzare i propri avatar, selezionandone il sesso e cambiando addirittura i vestiti.



Mentre il gioco è atteso il prossimo 7 giugno sulle PS Vita e PlayStation 4 nipponiche, non vi sono ancora notizie circa la sua eventuale localizzazione per i mercati occidentali.