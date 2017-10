I personaggi di Okami HD & 4K Remaster si mostrano in tanti nuovi screenshot

Nella giornata di oggiha pubblicato una serie di screenshot inediti di, nuova riedizione dell'amato gioco di Hideki Kamiya ein arrivo a fine anno su PC, Xbox One e Playstation 4.

Le immagini, che potete osservare in calce alla notizia, ci mostrano alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura, dandoci l'opportunità di ammirare ancora una volta la sublime direzione artistica della produzione. Okami HD & 4K Remaster sarà disponibile a partire dal 12 dicembre in Europa e Nord America, al prezzo di 19,99 euro. Questa riedizione includerà tempi di caricamenti ridotti, nuove opzioni di visualizzazione e il supporto per la risoluzione 4K su Xbox One X, PlayStation 4 Pro e PC.