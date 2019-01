I personaggi di Resident Evil 2 Remake si mostrano in nuovi mini-trailer

La 1-Shot Demo di Resident Evil 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Per l'occasione, i vertici di Capcom ci propongono dei nuovi mini-trailer incentrati sui protagonisti principali e sui personaggi secondari più importanti di questo attesissimo remake.

Grazie ai nuovi clippini della serie Report, gli autori giapponesi ci permettono di ammirare delle scene di gioco inedite di RE2 con Claire Redfield e Leon Kennedy, il dinamico duo che interpreteremo nel corso di questa avventura a tinte oscure per fronteggiare la minaccia rappresentata dall'oscura progenie di mostri e zombie contagiati dal T-Virus.

Attorno a Claire e Leon si svilupperanno dinamiche narrative particolarmente complesse, alcune già note a coloro che si sono cimentati col capolavoro di Hideki Kamiya del 1998 e altre completamente inedite. Assieme a loro ci saranno anche delle figure "ricorrenti" come la misteriosa Ada Wong e quel simpaticone del Tyrant T-00.

La giostra horror di Resident Evil 2 Remake entrerà ufficialmente in funzione a partire dal 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma se ve la sentite di fare un veloce (anzi, velocissimo) giro tra i fumosi vicoli di Raccoon City potete sempre scaricare e giocare per mezz'ora alla demo pubblicata di recente da Capcom.