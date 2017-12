I Pilastri della Terra: il libro 2 esce oggi su PC, in arrivo a gennaio su console

hanno annunciato l'immediata disponibilità del secondo libro de I Pilastri della Terra in versione PC, ora acquistabile via Steam. Il secondo capitolo dell'avventura narrativa arriverà anche su PS4 e Xbox One durante il mese di gennaio.

Il secondo libro proseguirà la linea narrativa legata a Jack e Aliena, ora divenuti più grandi e maturi ed intenzionati a fermare i piani del malvagio William Hamleigh. Kevin Mentz, uno dei game designer del gioco, ha così commentato riguardo a questa prosecuzione: "Ha un ritmo molto più sostenuto, un'esperienza molto più basata sull'azione. Ma abbiamo fatto del nostro meglio per mantenere il focus sullo storytelling originale di Ken Follett, pur integrando il tutto con nuovi momenti interattivi". Mentz ha inoltre ricordato che chi ha acquistato il gioco in formato retail potrà scaricare tutti i restanti capitoli della serie senza costi aggiuntivi.

Il secondo episodio de I Pilastri della Terra (che ricordiamo essere basato sull'omonimo romanzo di Ken Follett) è ora disponibile su PC, mentre arriverà su PS4 e Xbox One nel mese di gennaio. A maggio la serie si concluderà con l'arrivo del terzo libro. In cima potete gustarvi un nuovo trailer, mentre a questo indirizzo trovate la nostra anteprima sul gioco.