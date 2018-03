I Pilastri della Terra verrà pubblicato anche su dispositivi iOS a partire da aprile

ha annunciato che Ken Follet - I Pilastri della Terra verrà pubblicato anche su dispositivi iOS. La prima parte del titolo,, sarà acquistabile dall'App Store di iPhone e iPad a partire dal 4 aprile 2018, al prezzo di 5,49 euro.

Libro 2: Chi Sparge Tempesta e Libro 3: L'Occhio del Ciclone arriveranno successivamente in una data non ancora annunciata. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

Basato sul best-seller di Ken Follett, I Pilastri della Terra racconta la storia del villaggio di Kingsbridge in modo completamente nuovo e interattivo. I giocatori sono chiamati a vestire i panni di Jack, Aliena e Philip e possono cambiare il corso degli eventi narrati nel libro attraverso l'esplorazione, le decisioni e i dialoghi.

Questo romanzo interattivo consta di tre libri, ognuno contenente 7 capitoli. I primi due sono già disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre il terzo è atteso su queste piattaforme per il mese di maggio.