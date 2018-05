I pre-order di Spyro: Reignited Trilogy al di sopra delle aspettative di Activision

Nel corso del reveal finanziario relativo al primo quarto dell'anno 2018, Activision Blizzard ha parlato anche di Spyro: Reignited Trilogy, la collection remake di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon curata da Toys for Bob.

Il publisher ha esternato la propria sorpresa per aver ricevuto un numero di pre-order della collection ben al do sopra di quelle che erano le sue previsioni iniziali. Continuando, Activision ha riconosciuto che operazioni di restauro di questo tipo, quando realizzate con una certa cura, sembrano scaturire nella fanbase un notevole entusiasmo, come dimostrano le decine di milioni di visualizzazioni del reveal trailer della collection (e come dimostra anche il successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy).

Spyro: Reignited Collection sarà pubblicato da Activison Blizzard il 21 settembre su console PlayStation 4 e Xbox One. Al momento, non vi è alcun annuncio riguardante le ipotetiche versioni PC e Nintendo Switch della collection. Pre-ordinando il titolo su PlayStation 4 otterrete il diritto di scaricare gratuitamente un tema dinamico per la console Sony. Di recente, Charles Zembillas, l'originale character artist del draghetto viola, ha parlato della collection, spiegando come non sia stato in alcun modo contattato per un eventuale consulto sui lavori di questo remake.