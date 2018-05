I preordini di ATARI VCS partiranno a fine maggio, prezzi a partire da 199 dollari

ATARI ha annunciato che i preordini per la console ATARI VCS partiranno il prossimo 30 maggio su Indiegogo: gli utenti potranno scegliere tra due diverse colorazioni, una completa nera e l'altra con finiture in legno stile ATARI VCS 2600.

Il pacchetto standard includerà una console di colore nero (Onyx), un controller e un joystick retrò, tutto al prezzo di 199 dollari, prezzo valido solo per i preordini. Al momento non sappiamo se siano previsti altri bundle e quale sarà il costo al di fuori della fase di acquisto anticipato, inoltre la versione Collector's con finiture in legno dovrebbe avere un prezzo elevato, sebbene non ci siano dettagli precisi in merito.

ATARI VCS è una nuova piattaforma hardware basata su sistema operativo Android che permetterà di giocare con vecchi classici e nuovi titoli, oltre a permettere la riproduzione di contenuti (giochi, film, musica) in streaming. Tra i titoli compatibili, ATARI cita Asteroids, Missile Command e Centipede, il comunicato stampa parla inoltre della possibilità di giocare con "una grande varietà di titoli molto popolari". I primi modelli di ATARI VCS saranno distribuiti nel corso della primavera 2019 a coloro che hanno effettuato il preorder tramite Indiegogo.