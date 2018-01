Lo YouTuber inglese "Arekkz Gaming" ha pubblicato un video che mostra i primi 15 minuti diin azione su. Il filmato contiene spoiler sulla fasi iniziali del gioco, se non volete anticipazioni non proseguite oltre.

Su PlayStation 4 Pro, Shadow of the Colossus potrà girare in due modalità, denominate Cinematic (risoluzione dinamica 4K, HDR attivo e 30 fps) e Performance, il quale privilegia la fluidità, garantendo sequenze e fasi di gioco sempre fluide a 60 fps al secondo.

Shadow of the Colossus per PlayStation 4 sarà disponibile in Europa dal 6 febbraio 2018 in formato retail e digitale, in edizione Standard e Special Edition.