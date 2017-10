I primi giochi Xbox compatibili con Xbox One saranno disponibili dal 24 ottobre

ha annunciato che i primi tredici giochi della prima Xbox compatibili con Xbox One saranno ufficialmente disponibili da domani, martedì 24 ottobre. Di seguito, la lista dei titoli di lancio del servizio.

I giochi disponibili dal 24 ottobre sono Bloodrayne 2, Crimson Skies, Dead to Rights, Fusion Frenzy, Grabbed by the Ghoulies, The King of Fighters Neowave, Ninja Gaiden Black, Sid Meier's Pirates!, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Black, Psychonauts, Red Faction 2 e Star Wars Knights of the Old Republic.



Tutti i titoli godranno di migliorie grafiche come il supporto per la risoluzione 1080p, framerate più stabile e tempi di caricamento ridotti. Coloro che possiedono i giochi su disco potranno giocare gratuitamente, in alternativa sarà possibile acquistare i titoli su Xbox Store al prezzo di 9,99 euro.