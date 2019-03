I prossimi aggiornamenti e le novità di Fortnite Stagione 8

Fortnite Stagione 8 ha preso il via da quasi quattro settimane ma come ben sanno i giocatori, il cammino è solo all'inizio e per tutta la primavera Epic Games pubblicherà nuovi aggiornamenti e contenuti per il suo Battle Royale, vediamo insieme tutte le novità in arrivo.

Il primo aggiornamento in arrivo è previsto tra domani e mercoledì (19 o 20 marzo) e dovrebbe essere denominato 8.11, questo update introdurrà presumibilmente la Pistola Flintlock e nuove modalità a tempo limitato, tra cui probabilmente Detonazione. L'aggiornamento successivo (8.20) è invece previsto per l'ultima settimana di marzo mentre il primo aggiornamento del prossimo mese arriverà il 2 aprile, i contenuti però non sono ancora noti.

Quando inizierà Fortnite Stagione 9? Secondo i rumor più recenti, la prossima stagione del Battle Royale di Epic Games dovrebbe partire tra il 7 ed il 9 maggio e andare avanti poi per tutta l'estate, portando in dote eventi, skin e oggetti dedicati alla stagione più calda dell'anno.

Nel weekend uno spunto della community ha dato vita alle noci di cocco di Fortnite, consumabile capace di aumentare i Punti Salute e lo Scudo, al momento però si tratta solamente di un progetto Fan Made e non è detto che Epic Games voglia realmente integrarlo in Fortnite Battle Royale...