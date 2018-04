I prossimi giochi Rockstar non riscuoteranno il successo di GTA V secondo gli analisti

Grand Theft Auto V ha venduto 90 milioni di copie in quattro anni, diventando il prodotto d'intrattenimento più redditizio di sempre, con incassi superiori ai 6 miliardi di dollari. Riuscirà Rockstar a ripetere queste performance in futuro? L'analista Doug Creutz prova ad analizzare la situazione.

Intervistato da MarketWatch a riguardo, Doug Creutz di Cowen e Company fa sapere che molto probabilmente numeri simili non verranno mai più eguagliati da Rockstar con Grand Theft Auto VI o altri titoli, come l'atteso Red Dead Redemption 2:



"Sicuramente i prossimi giochi Rockstar avranno enorme successo ma un altro colpo come GTA V è decisamente improbabile. Michael Jackson ha realizzato tantissimi album certificati platino, doppio platino, triplo platino... ma un solo Thriller."

Superare i numeri generati da Grand Theft Auto V sembra quindi una impresa improbabile secondo l'analista, il quale afferma che il prossimo gioco della compagnia, Red Dead Redemption 2, potrebbe vendere tra le 10 e le 13 milioni di copie in tutto il mondo, basandosi sui dati del predecessore.