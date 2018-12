I raid di Pokemon GO si preparano al nuovo anno con l'arrivo di Heatran

Il 2018 non è ancora finito e Niantic Labs ha in serbo una sorpresa per tutti gli allenatori di Pokemon GO: il Pokemon Lava di tipo Fuoco/Acciaio Heatran è protagonista di una nuova serie di Raid attivi fino al 15 gennaio.

"Nel 2018 è in arrivo una nuova leggendaria sorpresa su Pokémon GO. Il Pokémon Lava di tipo Fuoco/Acciaio Heatran parteciperà ai raid di tutto il mondo fino al 15 gennaio alle ore 22:00 CET. Formate una squadra composta da Pokémon di tipo Acqua, Lotta e Terra per sconfiggere questo Pokémon Leggenda prima che con la sua immensa forza abbia la meglio sulla vostra squadra. Non perdete l'opportunità di catturare questo Pokémon Leggenda prima che ritorni nella sua dimora tra le montagne. Iniziate a esplorare in tutta sicurezza!"

Le novità relative a Pokemon GO potrebbero non essere ancora finite perchè nelle scorse ore è stata scoperta una nuova evoluzione di Eevee che dovrebbe fare la sua comparsa nel corso dell'evento di Natale, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito che potrebbero arrivare nelle prossime ore...