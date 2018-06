I requisiti per PC di Battlefield 5 rilasciati in Rete sono falsi, parola di EA

Non molto tempo fa, subito dopo il reveal del 23 maggio da parte di DICE, furono diffusi in Rete i requisiti per la versione PC di Battlefield 5. In queste ultime ore, come ha confermato ELectronic Arts, è emerso che quelle specifiche sono false.

I requisiti minimi per la versione PC di Battlefield 5 furono caricati su Origin, ma EA ha confermato che non corrispondono a quelli relativi alla versione finale del gioco in uscita a ottobre: la dichiarazione proviene da Dan Mitre, community manager presso Electronic Arts, che rilasciato una nota ufficiale in merito.

"Recentemente sono state rilasciate alcune specifiche minime per la versione PC di Battlefield 5 che risultano incorrette. Non abbiamo ancora annunciato né i requisiti minimi né quelli raccomandati per Battlefield 5. Restate collegati con noi!"

La nota è presente sul forum ufficiale di Battlefield, in modo che tutta la community di EA e di Battlefield 5 potesse apprendere la notizia. Le specifiche in questione, peraltro, si avvicinavano parecchio a quelle previste per la versione PC di Battlefield 1 e, per questo motivo, alcuni fan temevano che il comparto tecnico del nuovo episodio non avesse fatto molto salti in avanti.

Battlefield 5 uscirà il 19 ottobre per PS4, Xbox One e PC.