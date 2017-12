I saldi di Natale su Xbox Store partiranno nella giornata di oggi

Secondo quanto riportato da Windows Blog, gli sconti di Natale supartiranno nel corso della giornata odierna e andranno avanti fino al prossimo 4 gennaio, con tantissime offerte sui migliori giochi per PC e Xbox One.

Nello specifico, il blog parla di sconti fino al 65% sui migliori titoli Xbox One come Forza Motorsport 7 e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, a cui gli abbonati Xbox LIVE Gold dovranno aggiungere un 10% di sconto aggiuntivo. Gli utnti PC invece potranno godere di tagli fino al 50% su giochi come Cuphead e sui contenuti aggiuntivi di World of Warships.

Sconti infine anche per quanto riguarda film e serie TV, con prezzi scontati fino al 60% su vari lungometraggi, tra cui vengono citati Kingsman Il Cerchio D'Oro, Spider-Man Homecoming e Star Wars Il Risveglio della Forza. Non ci resta che attendere l'ufficialità della casa di Redmond, in arrivo presumibilmente nelle prossime ore.