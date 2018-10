I Samsung Morning Stars ufficializzano il nuovo head coach del team di Overwatch

Continua a tirare aria di cambiamento in casa Morning Stars. Dapprima, abbiamo potuto assistere all'annuncio di San Alex, di qualche settimana fa.

Il portoghese Alexandre "san alex" Simões è stato infatti reclutato per andare a ricoprire il ruolo di Project Manager che curerà il settore di Overwatch della formazione bergamasca. Un colpo grosso per i Morning Stars, senza dubbio. “san alex” è ormai considerato un veterano della scena competitiva di Overwatch. In tempi recenti ha partecipato al campionato nazionale portoghese di Overwatch che ha vinto, imbattuto. Alexandre “san alex”, peraltro, è stato anche il general manager dei 6nakes squadra Contenders da cui se n'è andato alla fine del mese scorso.

Ora, sempre dalla pagina Facebook dei Samsung Morning Stars arriva l'annuncio di un altro acquisto eccellente: Richard “Pipou” Buscemi, francese che andrà a ricoprire il ruolo di head coach per la formazione di Bergamo. Il trentenne transalpino appena approdato in casa Morning Stars, può vantare una grande esperienza in Overwatch in quanto non solo ha giocato in diversi team, ma proviene anche dagli Eagle Gaming, team campione in carica dei Contenders.

Il ragazzo si è subito dimostrato entusiasta del progetto, affermando che il luogo in cui lavorerà assieme alla squadra è “il sogno di ogni gamer che fa questa professione”. Il neo-acquisto ha poi continuato svelando un po' più della sua vita "precedente" all'inizio della carriera esportiva, confessando di aver praticato hockey e di aver appreso la disciplina lavorando per anni nelle cucine dei ristoranti stellati.

L'interessante figura del nuovo head coach della formazione di Bergamo ha sicuramente molto da dire e da dare alla squadra. Ora non ci resta altro da fare che scoprirlo pian piano, lasciando parlare l'agone digitale del titolo targato Blizzard.