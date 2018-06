I seguiti di Horizon Zero Dawn, Bloodborne e Syphon Filter sono in via di sviluppo?

Le settimane che precedono l'E3 2018, la manifestazione videoludica più attesa dell'anno, sono sempre ricche di speculazioni, leak e voci d'ogni tipo. Quest'oggi c'ha pensato Polygon a fare il punto della situazione: dall'analisi della redazioni sono emersi alcuni interessanti rumor sui seguiti di esclusive Sony molto amate.

Secondo alcune voci raccolte da Polygon, attualmente ci sarebbero in sviluppo i sequel di Horizon Zero Dawn e Bloodborne, oltre ad un remake di un titolo classico per PlayStation, probabilmente Syphon Filter, e una revisione di PlayStation VR

Che attualmente sia in lavorazione un seguito di Horizon Zero Dawn, non stentiamo a crederlo. L'open world di Guerrilla Games ha ottenuto un successo di pubblico eccezionale, con 7,6 milioni di copie vendute in un solo anno, e il prosieguo della serie appare piuttosto scontato. Del sequel di Bloodborne si vocifera da molto tempo, ma non è mai arrivato un annuncio ufficiale. FromSoftware è ora al lavoro sul misterioso Shadows Die Twice e, sebbene gli indizi a disposizione siano ben pochi, secondo molti non ha niente a che fare con il soulslike esclusivo per PlayStation 4. Il ritorno di Syphon Filter è richiesto a gran voce dagli utenti Sony da moltissimi anni, ma non sono mai stati accontentati. Che sia finalmente giunto il momento?

Ribadiamo che quanto riferito è il frutto di voci sentite (e lette) dai membri della redazione di Polygon, pertanto non c'è nulla di confermato. Secondo loro, inoltre, i titoli sopracitati potrebbero essere ancora in una fase precoce dello sviluppo, per cui un annuncio all'E3 2018 sarebbe escluso. Dopotutto, Sony ha già parecchia carne al fuoco per la manifestazione losangelina: è già stata confermata la presenza di The Last of Us Part 2, Spider-Man, Death Stranding e Ghost of Tsushima.