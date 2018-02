I server di Demon's Souls chiuderanno definitivamente il 28 febbraio

Dopo nove anni di onorato servizio, i server disi apprestano a chiudere definitivamente i battenti. Come già annunciato lo scorso autunno, a partire da domani (mercoledì 28 febbraio) l'infrastruttura online del gioco non sarà più disponibile.

In altre parole, i possessori di Demon's Souls non potranno più giocare in co-op e in generale avere accesso alle classifiche, alle tracce di sangue e ai messaggi della community. Il gioco resterà comunque giocabile offline ma non sarà più possibile accedere alle funzionalità legate al comparto online.

Demon's Souls è stato lanciato nel 2009 riscuotendo fin da subito un enorme successo di pubblico e critica, dando di fatto vita al genere dei Soulslike. Demon's Souls è stato eletto nel 2016 miglior gioco di sempre per PlayStation 3 dai lettori di Famitsu.