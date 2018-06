I server di Skate 3 tornano online a sorpresa: annuncio di Skate 4 in arrivo?

Come segnalato da un utente su Twitter, i server di Skate 3 sono tornati improvvisamente online a distanza di molti mesi dalla loro chiusura. Electronic Arts si sta preparando a fare nuovi annunci sulla serie, magari confermando l'esistenza di Skate 4?

Come potete vedere a fondo pagina, un utente ha avviato la modalità multiplayer di Skate 3 su Xbox One (grazie alla retrocompatibilità con la versione Xbox 360), accorgendosi che i server di gioco sono tornati improvvisamente online senza alcun preavviso. Considerando che questi erano stati chiusi da diversi mesi, la loro riapertura suscita sicuramente alcuni sospetti: cosa spingerebbe EA a fare una mossa del genere?

Forse possiamo aspettarci qualche annuncio in vista relativo alla serie? Il primo pensiero che salta alla mente è senza dubbio Skate 4, anche se fino a febbraio 2017 Andrew Wilson di Electronic Arts aveva dichiarato che il gioco non si trovava ancora in fase di sviluppo. Il publisher potrebbe annunciare il nuovo capitolo della serie durante la sua conferenza E3 2018, facendo una gradita sorpresa ai fan del franchise?

Per saperlo bisognerà attendere l'EA Play 2018 in programma il 9 giugno, occasione in cui conosceremo tutte le novità in arrivo dalla compagnia. Vi farebbe piacere se Skate 4 venisse confermato ufficialmente?