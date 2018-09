I set Kubrick di GTA IV e GTA V sono ora acquistabili sul Warehouse di Rockstar

Quest'oggi Rockstar Games ha ufficialmente dato il via alle vendite dei set Kubrick ispirati a Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto IV.

Il set di Grand Theft Auto IV (59,99 euro) include i cugini Bellic, Johnny Klebitz di The Lost and Damned, Luis Lopez e Tony Prince da The Ballad of Gay Tony. Il set dedicato a Grand Theft Auto V (49,99 euro) comprende Michael, Franklin e Trevor, oltre a Lester e Chop. Il set speciale Heist Edition GTA V (49,99 euro), invece, include i tre protagonisti del gioco, oltre a Lamar e a Cris Formage del Programma Epsilon.

Potete ammirarli tutti e tre nelle immagini allegate in cima a questa notizia e nella galleria in calce. Qual è il vostro preferito? Se siete interessati, potete procedere all'acquisto dirigendovi al sito ufficiale del Warehouse di Rockstar Games.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in GTA Online Southern San Andreas Super Autos ha aggiornato il suo inventario con quattro nuove automobili (Benefactor Serrano, Karin BeeJay XL, Fathom FQ, Emperor Habanero). Disponibili, come al solito, anche tanti sconti e bonus.