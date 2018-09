I sopravvissuti della strage di Jacksonville si uniscono per fare causa ad Electronic Arts

Primi strascichi giudiziari per la strage di Jacksonville avvenuta il 26 agosto scorso, che ha visto un giovane ragazzo aprire il fuoco durante un torneo di Madden NFL, uccidendo due partecipanti all'evento (Eli Clayton e Taylor Robertson) e ferendo undici persone prima di togliersi la vita con un colpo di pistola.

Nei giorni scorsi Electronic Arts ha annunciato massima solidarietà alle famiglie delle vittime e ai sopravvissuti ed ha istituito per l'occasione un fondo finanziario donando un milione di dollari per supportare le persone coinvolte nella strage. Questo però non è bastato ad evitare problemi in quanto alcuni dei sopravvissuti si sono rivolti allo studio legale Morgan & Morgan per intentare una causa contro la compagnia americana.

In particolare Jacob Mitch (colpito due volte da un colpo di pistola durante la sparatoria) ha deciso di fare causa ad Electronic Arts lamentando scarse condizioni di sicurezza all'interno del locale e segnalando la presenza di porte di emergenza chiuse. Jacob intenterà causa anche nei confronti della Jacksonville Landing Arena e ai proprietari del Game Bar.

Electronic Arts non ha risposto alle accuse, limitandosi a dichiarare nei giorni scorsi che l'azienda lavorerà con i propri partner per garantire la massima sicurezza durante gli eventi competitivi.