I Titan di Titanfall si preparano ad approdare in Apex Legends?

Il Battle Royale gratuito di Casa Respawn Entertainment ha creato attorno a sè un'ampia ed attiva Community di Gioco. Non sorprende dunque più di tanto che numerosi dataminers si stiano dedicando all'analisi del Titolo, per cercare di anticiparne i prossimi sviluppi.

Numerose indiscrezioni si erano già diffuse nel corso delle ultime settimane, tanto da spingere addirittura la stessa Software House a rilasciare alcune dichiarazioni relative alla Stagione 1 di Apex Legends. In tale occasione Respawn Entertainment ha sottolineato come la presenza di riferimenti a certi contenuti all'interno del codice di gioco non debba essere considerata indicativa di una loro futura introduzione all'interno del Battle Royale.

Queste parole, tuttavia, non sembrano aver scoraggiato l'attività dei dataminers o le speculazioni della Community. In particolare, sono recentemente tornate in auge ipotesi secondo le quali Apex Legends vedrà in futuro approdare al suo interno i Titan, giganteschi Robot assoluti protagonisti dello sparatutto Titanfall e nel suo seguito, Titanfall 2. Il Battle Royale è in effetti ambientato all'interno dello stesso universo narrativo della serie FPS di Respawn, ma non ospita al suo interno queste colossali macchine. A spingere parte della Community a credere all'ipotesi di una loro futura introduzione in Apex Legends emergono ora alcuni file audio identificati dai dataminers. Questi ultimi vedrebbero infatti alcuni dei personaggi del Titolo pronunciare riferimenti ai Titan.



Come di consueto quando si parla di rumor o leak, ricordiamo a Lettori e Lettrici che si tratta di informazioni non ufficiali e non confermate. Per avere informazioni certe in merito non possiamo dunque far altro che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Respawn. A titolo ipotetico, tuttavia, vi farebbe piacere vedere i Titan introdotti all'interno del Gioco?