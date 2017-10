I titoli che supportano Xbox One X sono adesso oltre 150

Quest'oggiha aggiornato il sito ufficiale di, e con esso, La lista dei titoli che supporteranno, la nuova console mid-gen dell'azienda di Redmond che a breve debutterà sul mercato.

Nel corso della Gamescom 2017, Aaron Greenberg aveva parlato di più di 100 giochi (118 per la precisione), mentre adesso l'elenco comprende oltre 150 titoli. Sull'apposita pagina potete visualizzare la lista completa con tanto di informazioni aggiuntive che indicano quali produzioni supporteranno la risoluzione in 4K e l'HDR. Ricordiamo ai lettori che Xbox One X sarà disponibile per l'acquisto nei negozi a partire dal prossimo 7 novembre, al costo di 499,00 euro.