I titoli che supporteranno il Ray Tracing di NVIDIA sin da subito: Battlefield V e altro

E' in corso in questo momento la conferenza NVIDIA GeForce Gaming Celebration, che avviene nel contesto dell'edizione 2018 della Gamescom, la più grande fiera videoludica in Europa. Durante quest'ultima, è stato annunciato che diversi titoli supporteranno sin da subito il rendering Ray Tracing della società californiana. Vediamo assieme quali.

In particolare i titoli annunciati durante la conferenza sono:

Shadow of the Tomb Raider

Battlefield V

Assetto Corsa Competizione

Metro Redux

Durante la conferenza, sono state annunciate anche le nuove GPU RTX 2080, 2080 Ti e 2070.

La RTX 2070 utilizza 2304 CUDA Core, ha un clock base di 1410 MHz e uno boost di 1620 MHz, ed anche questa GPU è equipaggiata con 8 GB di RAM GDDR6, al costo di 649 euro.



La nuova RTX 2080 Ti utilizza invece 4352 Cuda Core, con un clock base di 1350 MHz e uno boost di 1545 MHz . Sulla scheda sono installati 11 GB di RAM GDDR6, per un prezzo di 1279 euro. La RTX 2080 liscia invece può sfruttare 2944 CUDA Core, 8 GB di RAM di tipo GDDR6, un clock base di 1515 MHz e uno boost di 1710 MHz, mentre il prezzo è di 869 euro.

Le informazioni relative alle schede video riportate in questa news sono state ottenute in anticipo rispetto alla conferenza grazie ai colleghi di PC Gamer.