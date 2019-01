I Titoli più giocati su Nintendo Switch in Europa nel 2018? Ecco i primi 20 in Classifica!

Dopo Sony, anche per Nintendo è il momento di pubblicare alcuni dati riassuntivi sul 2018 videoludico della propria Console Ammiraglia. Nel News Feed di Nintendo Switch è infatti apparsa una classifica che riporta i Titoli più giocati sulla console ibrida in Europa nel corso dello scorso anno.

La Lista è così introdotta: "Ora che il 2018 è finito, abbiamo creato la classifica dei titoli più giocati durante lo scorso anno". Inoltre è specificato che "La classifica è basata sul tempo di gioco di tutte le console Nintendo Switch con un Account Nintendo europeo per il quale la condivisione dati è attiva". Qui di seguito, vi elenchiamo dunque i primi venti Giochi riportati:

Fortnite The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe FIFA 19 Minecraft Pokemon: Let’s Go, Pikachu Pokemon: Let’s Go, Eevee Xenoblade Chronicles 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Rocket League Mario + Rabbids: Kingdom Battle Pokemon Quest Stardew Valley Dragon Ball Xenoverse 2 Octopath Traveler Super Smash Bros. Ultimate Paladins Super Mario Party

Al vertice del Podio troviamo Fortnite, Titolo di Epic Games che ha trovato nel 2018 un successo straordinario. Per i più curiosi segnaliamo infatti che il Gioco guida anche la classifica dei DLC più scaricati in Europa su Playstation Store nel corso dello scorso anno. Medaglia d'argento per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mentre Super Mario Odyssey conquista il bronzo. A livello generale, ben rappresentate le principali esclusive Nintendo Switch. Trovano però spazio anche Titoli multipiattaforma quali FIFA 19, Minecraft, The Elder Scrolls V: Skyrim, Dragon Ball Xenoverse 2 o Rocket League.



Cosa ne pensate di questa classifica? Questi risultati rispecchiano il vostro 2018 videoludico su Nintendo Switch?