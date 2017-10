I titoli retrocompatibili dell'originale Xbox si mostrano su Xbox One

Poche ora faha annunciato i primi 13 titoli dell'originaleche diventeranno retrocompatibili su, e ora, grazie a nuovi video comparativi, possiamo vedere in azione i miglioramenti offerti dall'ammiraglia di

I giochi, che potete consultare seguendo questo collegamento, saranno riproducibili su Xbox One a partire da domani, 24 ottobre. Cliccando qui potete vedere il video comparativo per Star Wars: Knights of the Old Republic, mentre trovate quelli dedicati a Fuzion Frenzy qui e qui. Ricordiamo che i filmati in questione sono stati girati su Xbox One S.

Le novità sulla retrocompatibilità non si fermano però con l'originale Xbox: Microsoft ha infatti annunciato che quattro giochi per Xbox 360 già retrocompatibili godranno di ulteriori miglioramenti su Xbox One X.