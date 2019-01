I Veicoli di Cyberpunk 2077: nuove informazioni dal Lead Cinematic Animator

Recentemente, Maciej Pietras, Lead Cinematic Animator presso CD Projekt ed impegnato nello sviluppo di Cyberpunk 2077, ha concesso un'interessante intervista alla Redazione del Portale francese Jeuxactu.

Nel corso di quest'ultima ha discusso di diversi aspetti del Gioco, tra cui le armi e gli stili di combattimento. In questa news ci concentreremo su quanto dichiarato in merito ai veicoli e ai mezzi di trasporto che il nostro alter-ego videoludico potrà utilizzare all'interno di Cyberpunk 2077.

Interrogato sull'argomento, Pietras ha adottato un atteggiamento piuttosto cauto, dichiarando di non poter ancora rivelare moltissime informazioni in merito alle differenti tipologie di veicoli che saranno presenti nella versione finale del gioco di CD Projekt. Tuttavia, il Lead Cinematic Animator ha comunque fornito alcuni dettagli interessanti. Sollecitato dall'intervistatore, lo sviluppatore ha dichiarato: "Ogni volta che vedrete un veicolo all'interno del gioco, sarà per voi possibile prenderne il comandoe voi potrete allora dare battaglia da qust'ultimo". Alcune sequenze di shooting a bordo di veicoli erano in effetti state mostrate nel corso della video gameplay di Cyberpunk 2077.

Buone notizie, inoltre, anche per chi ama modificare le proprie vetture, Pietras ha infatti confermato che "potrete personalizzare il vostri bolidi all'interno del gioco".



Purtroppo, ad ora, ancora non disponiamo di una data di pubblicazione precisa per il Titolo. Nel corso del'intervista, Pietras ha ribadito che il Cyberpunk 2077 sarà pubblicato solo una volta che sarà ritenuto "pronto".