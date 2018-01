I videogiochi multipiattaforma per PS4, PC, Xbox One e Switch più attesi del 2018 nel nostro Video Speciale (Parte 1)

Oltre ad una serie di importati esclusive per console e PC, ilsarà caratterizzato da un ampio numero di giochi multipiattaforma, ricchissimo di opere di ogni genere, in grado quindi di soddisfare qualsiasi tipologia di videogiocatore.

Passiamo dunque in rassegna nel nostro Video Speciale i prodotti più attesi del nuovo anno, da Dragon Ball FighterZ a Red Dead Redemption 2, passando per Monster Hunter World, Lost Sphear, Yakuza 6 The Song of Life, SoulCalibur VI, Vampyr, Secret of Mana Remake, Shenmue 3, A Way Out, Dragon Quest Builders 2, Attack on Titan 2 e Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno, solamente per citarne alcuni ma l'elenco è davvero sterminato...

Su Everyeye.it trovate tutte le nuove uscite del 2018 (esclusive e multipiattaforma) per PlayStation 4, Xbox One/Windows 10, PC e Nintendo Switch, oltre ai Most Wanted della redazione. Buona lettura e buona visione!