I voti di EDGE: 6 a Dragon Quest 11, 7 a Yakuza Kiwami 2, 8 a Marvel's Spider-Man

Nella giornata di oggi sono stati resi noti i voti pubblicati sull'ultimo numero di EDGE, nota rivista britannica a tema videoludico a cadenza mensile. Fra i titoli recensiti figurano Marvel's Spider-Man, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, We Happy Few e Yakuza Kiwami 2.

Di seguito potete consultare l'elenco completo dei voti presenti sull'ultimo numero di EDGE.

Spider-Man PS4 - 8

Guacamelee 2 - 8

Yakuza Kiwami 2 -7

Donut County - 7

Dragon Quest XI - 6

Planet Alpha - 6

Strange Brigade - 6

Overcooked 2 - 6

We Happy Few - 4

Fra i voti assegnati, è impossibile non notare il 6/10 a Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta. Il gioco di ruolo targato Square Enix è stato accolto calorosamente dalla stampa e dai videogiocatori ed è considerato da molti il miglior capitolo della serie, ma a quanto pare non ha particolarmente impressionato la redazione della testata britannica.

Per quanto riguarda gli altri titoli inclusi nell'ultimo numero, Marvel's Spider-Man e Guacamelee 2 portano a casa la valutazione migliore (8/10). A seguire, ecco Yakuza Kiwami 2 e Donut Country con un 7/10. Overcooked 2, Strange Brigade e Planet Alpha devono accontentarsi di una sufficienza. Bocciato senza riserve We Happy Few (4/10). Cosa ne pensate degli ultimi voti di EDGE?