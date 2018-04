I voti di EDGE: 8 a God of War, 6 a Far Cry 5 e 7 a Sea of Thieves

Nelle ultime ore sono stati pubblicati tutti i voti di EDGE contenuti sull'ultimo numero della rivista. Il noto magazine inglese ha deciso di accogliere God of War con 8/10, un voto leggermente al di sotto della media stratosferica raggiunta su Metacritic.

Di seguito, tutti i voti contenuti nel numero 319 di EDGE:

God of War – 8

Sea of Thieves – 7

Far Cry 5 – 6

A Way Out – 6

Extinction – 3

Scribblenauts Showdown – 3

Minit – 6

Detective Pikachu – 6

Considerando che EDGE è nota per i suoi criteri di valutazione tendenzialmente severi, 8/10 rimane comunque un voto abbastanza alto, anche se va ricordato come il nuovo God of War di Sony Santa Monica sia riuscito a raggiungere un punteggio Metascore pari a 95/100, diventando il secondo gioco per PlayStation 4 con la media più alta in assoluto.

Guardando agli altri voti, invece, possiamo notare il 7/10 assegnato a Sea of Thieves, con Far Cry 5, Detective Pikachu e A Way Out che sono stati accolti con un 6/10. Bocciatura piuttosto netta, invece, per Extinction e Scribblenauts Showdown, valutati entrambi con un 3/10.

Siete d'accordo con gli ultimi voti di EDGE? Per conoscere le ultime novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.