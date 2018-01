I Wanna Be The Guy e REZ (by Kenobisboch Productions) giocati oggi su Twitch e YouTube

Nuovo doppio appuntamento targato Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma due trasmissioni dedicate a, quest'ultimo giocato dai ragazzi di

I Wanna Be The Guy (giocato da Francesco Fossetti a partire dalle 16:00) è uno dei giochi più difficili del web, Alessandro Bruni ha scelto proprio questo titolo per la sua "vendetta" dopo essere stato costretto ad affrontare il tostissimo Give UP e relativo seguito.

Alle 21:30 spazio invece al team di Kenobisboch Productions, che per l'occasione si dedicherà anima e corpo a REZ, uno dei giochi più amati della line-up SEGA Dreamcast.

