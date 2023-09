Le IA faciliteranno lo sviluppo dei videogiochi, per Sarah Bond di Xbox

Le intelligenze artificiali sembrano destinare a cambiare in modo radicale il mondo della tecnologia e dell'intrattenimento, e difficilmente i videogiochi non ne subiranno una certa influenza in futuro. Secondo l'opinione di Sarah Bond di Microsoft, si tratta di una prospettiva solo che positiva.

Nel corso di una recente intervista concessa a Inverse, la corporate vice president di Xbox si è apertamente schierata a favore delle IA che potrebbero rendere più semplice per tutti dare vita alla visione creativa di un videogame: "Vedrete davvero lo sviluppo dei giochi essere ulteriormente democratizzato dal potere dell'intelligenza artificiale", ha detto Bond. "Ci sarà uno sviluppatore di giochi o un co-creatore di giochi che renderà più facile per chiunque creare un gioco, anche se non dovessero essere profondamente esperti in informatica o su come usare Unity".

Bond ha continuato dicendo che non passerà molto tempo prima che "giocare a un gioco e crearne uno diventeranno sinonimi. La musica e i video hanno ottenuto una maggiore democratizzazione dei creatori. Ne vedo chiaramente la necessità. Incontro così tante persone che vogliono creare un gioco", ha aggiunto Bond.

Parole che riecheggiano quelle di Phil Spencer, il leader della divisione Xbox che nei mesi scorsi ha parlato positivamente delle Intelligenze Artificiali nel mondo dei videogiochi. Prima di lui, anche Satya Nadella si era detto fiducioso riguardo alle potenzialità delle IA impiegate nel settore del gaming e non solo.