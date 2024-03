L'IA 'non può sostituire il talento umano': fallisce Project Ava di Keywords Studios

La questione Intelligenze Artificiali continua ad essere molto dibattuta all'interno dell'industria videoludica: se i doppiatori di videogiochi si dicono preoccupati per l'utilizzo di IA, c'è anche chi ha provato a sviluppare un'opera facendo interamente ricorso alla controversa tecnologia, tuttavia senza successo.

Attraverso il suo ultimo report finanziario, Keywords Studios fa sapere che il suo Project Ava, un esperimento volto a testare le effettive capacità delle IA, non è andato a buon fine. Per circa sei mesi a compagnia ha tentato di creare un gioco bidimensionale attraverso Gen AI e senza alcun tipo di coinvolgimento umano, volto a verificare "dove Gen AI ha le potenzialità per far crescere i procedimenti di sviluppo di un gioco, e dove invece dimostra limiti".

Una volta messa in funzione, Gen AI avrebbe "identificato oltre 400 tool, valutandoli e usando quelli con maggior potenziale, ma alla fine ha fatto ricorso a risorse minori provenienti da sette diversi studi di sviluppo, dimostrando che da sola non può sostituire il talento umano". Gen AI non è stata dunque in grado di sviluppare un prodotto di qualità, con Keywords Studios giunta alla conclusione che "sebbene Gen AI possa semplificare o velocizzare determinati processi, i risultati migliori e la qualità desiderata può essere raggiunta solo da esperti nel proprio campo che possono utilizzare l'IA come un potente valore aggiunto nei loro processi creativi".

Rimane comunque chiaro che tali tecnologie continueranno ad avere un ruolo nello sviluppo dei futuri giochi visto che sempre più compagnie le considerano, appunto, un valore aggiunto. Nel nostro speciale sulle IA applicate ai videogiochi ci chiediamo se il loro impiego rivoluzionerà effettivamente l'industria e quali sono i rischi e benefici del loro utilizzo.

