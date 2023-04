Con le IA si potrà sviluppare giochi senza saper programmare? Parla Shuhei Yoshida

Oltre ad aver rivelato che Sony cancella molti giochi internamente, Shuhei Yoshida, ex presidente di Sony World Wide Studios ed oggi al capo del dipartimento indie dell'azienda, ha parlato delle Intelligenze Artificiali e delle potenzialità rivoluzionarie che queste hanno all'interno dello sviluppo videoludico.

Nonostante i risultati altalenanti, le sempre più elaborate IA hanno già lasciato intravedere l'apporto che potrebbero dare in campi come il disegno e la musica, tanto che sempre più compagnie dell'industria dell'intrattenimento stanno pensando di impiegarle per i loro prodotti. Le IA potrebbero giocare un ruolo importante anche nello sviluppo videoludico, stando all'opinione di Yoshida, che in ogni caso continua a considerare la direzione umana la componente più importante.

"È uno strumento. Qualcuno deve usarli. L'intelligenza artificiale può produrre cose molto strane, come avrete visto. Devi davvero essere in grado di usare bene lo strumento. L'intelligenza artificiale cambierà la natura dell'apprendimento per gli sviluppatori di giochi, ma alla fine lo sviluppo sarà più efficiente e le persone realizzeranno cose più belle.

Le persone potrebbero anche non aver più bisogno di imparare a programmare, se hanno imparato a utilizzare questi strumenti del futuro. La creatività è più importante, la direzione, il modo di come immagini ciò che vuoi".

Yoshida ha fornito a The Guardian un esempio di come l'intelligenza artificiale viene utilizzata da team più piccoli per aiutarli a creare progetti che altrimenti potrebbero essere fuori dalle loro capacità. "Proprio stamattina stavo assistendo a 15 presentazioni in una competizione per indie in Giappone, e una di queste aveva una grafica straordinariamente bella, realizzata da un piccolo team di studenti. Hanno detto di aver usato Midjourney, il generatore di arte basato su AI. È di forte impatto il fatto che un piccolo numero di giovani possa creare un gioco dall'aspetto sorprendente. In futuro, l'intelligenza artificiale potrebbe sviluppare animazioni e comportamenti interessanti, persino eseguire il debug per il tuo programma".

Tra le compagnie che stanno esaminando le potenzialità delle IA c'è anche Atlus, che potrebber integrarle nel design dei prossimi giochi di Persona.