IA e Videogiochi: ricercatori giapponesi inventano i companion robot

La ricerca dei giochi co-op con cui affrontare la quarantena ha reso evidente, semmai ce ne fosse ancora il bisogno, l'importanza delle esperienze interattive vissute in compagnia. E se vi dicessimo che il vostro companion preferito del futuro potrebbe essere un robot dotato di una IA avanzata?

I ricercatori del Nara Institute of Science and Technology hanno infatti presentato un nuova intelligenza artificiale che promette di trasformare i robot in perfetti companion per videogiocatori, e questo a prescindere dalle abilità, dall'esperienza degli utenti e dalla tipologia di titoli da fruire.

Il nuovo studio condotto dal rinomato ateneo giapponese descrive con dovizia di particolari le interazioni tra un robot e un umano alle prese con le sfide da affrontare in contesti interattivi come quelli rappresentati, appunto, dai videogiochi moderni. La ricerca dell'istituto tecnologico di Nara rientra nel quadro più generale delle iniziative portate avanti dalle istituzioni e dalle università nipponiche per fornire un aiuto alle persone più anziane o con disabilità per svolgere le mansioni quotidiane, ivi comprese le attività ricreative legate ai videogiochi.

Il progetto, non a caso, è stato presentato in occasione dell'undicesima conferenza internazionale sulle ricerche condotte nel campo dell'interazione tra uomo e macchina. Il ricercatore Masayuki Kanbara spiega che "il nostro robot può chiacchierare con il proprio amico umano mentre guardano insieme la TV e si divertono con i videogiochi. Si tratta di una tecnologia di interazione che crea empatia, al fine di realizzare un compagno robot che possa trascorrere la giornata insieme alle persone e svolgere le attività solite della vita quotidiana".

L'intelligenza artificiale creata dai ricercatori giapponesi si basa su un sistema di dialogo che supporta conversazioni fluide con umani: il sistema si premura di elaborare gli 'stimoli ambientali' e, nell'acquisire i dati, li interpreta per fornire risposte adeguate alle domande e ai concetti espressi dall'utente. "Il robot è felice quando vince e frustrato quando perde", aggiunge Kanbara prima di sottolineare come il dialogo tra robot e umano avvenga in modo continuo. I primi test condotti dai ricercatori sono incoraggianti: dei 30 partecipanti alla prova, la maggior parte ha affermato di trovare molto più divertente giocare con il robot che giocare da soli al medesimo titolo, dimostrando le potenzialità di intrattenimento di questo nuovo strumento tecnologico e la sua possibilità (ancora in fase di studio) di migliorare la qualità di vita.

Per un ulteriore approfondimento su questo e altri temi, qui trovate il nostro speciale sull'intelligenza artificiale e l'evoluzione dei videogiochi.