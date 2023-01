IA e videogioco: l'Intelligenza Artificiale firma l'arte di un'avventura 2D

Mentre il complesso e articolato dibattito sulle applicazioni delle IA-TTI in campo artistico prosegue senza sosta, arriva un ambizioso esperimento legato all'utilizzo delle Intelligenze Artificiali in campo videoludico.

Il game designer finlandese Jussi-Petteri Kemppainen ha infatti presentato al pubblico un piccolo prototipo dedicato ad un'avventura punta-e-clicca in due dimensioni. La demo, che potete visionare in azione in apertura a questa news, è stata realizzata unendo le competenze del game designer in materia di programmazione e le più recenti applicazioni delle IA in campo artistico.

Per dare vita ai fondali e al design del protagonista del prototipo 2D, Jussi-Petteri Kemppainen ha dunque utilizzato le Intelligenze Artificiali, nel tentativo di scoprire quanto queste ultime possano effettivamente risultare efficaci nel campo dello sviluppo videoludico. Stando all'autore, i fondali si sono rivelati piuttosto semplici da realizzare tramite IA, mentre il personaggio principale ha richiesto una mole di lavoro decisamente più onerosa. In particolare, una delle sfide di maggior rilievo ha riguardato l'istituzione di un dialogo tra arte generata da IA e motion capture.



Il risultato finale offre solo un piccolo scorcio su di un limitato campo di applicazione delle nuove IA Text-to-Image, delle quali vi abbiamo di recente parlato in un ricco speciale su Arte, tecnologia e IA-TTI.